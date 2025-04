Percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto | arrestato

arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di espiazione di pena detentiva in regime di semilibertà, emessa dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Gela (CL), un. Frosinonetoday.it - Percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto: arrestato Leggi su Frosinonetoday.it Nelle prime ore della mattina del 26 aprile i Carabinieri di Morolo, coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, hanno, in esecuzione di un'ordinanza di espiazione di pena detentiva in regime di semilibertà, emessa dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Gela (CL), un.

