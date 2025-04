Mosca apre a Trump | Condividiamo molti punti Ma l’Ue soffia sul fuoco

Laverita.info - Mosca apre a Trump: «Condividiamo molti punti». Ma l’Ue soffia sul fuoco Leggi su Laverita.info Il commissario Ue per la Difesa, Andrius Kubilius attacca la Russia: «Non vuole Kiev nella Nato per invaderla ancora».

Mosca conferma la telefonata Trump-Putin. Kiev apre all'allentamento delle sanzioni | La diretta - La diplomazia Usa continua a lavorare per porre fine al conflitto. Nuovi attacchi russi e ucraini nella notte: droni di Kiev sulle infrastrutture nell'Astrakhan 🔗ilgiornale.it

Dazi, la borsa di Mosca apre in rialzo al +2,04%, Russia esclusa dalle tariffe di Trump, così come Cuba, Bielorussia e Corea del Nord - Borsa di Mosca immune ai dazi di Trump: l’indice IMOEX2 ha segnato in avvio +2,04% a 2.917,85 punti all’inizio e ha poi rallentato leggermente i guadagni dopo poco, mantenendosi a 2.909,85 punti, ovvero con un rialzo dell’1,76% La borsa di Mosca ha aperto in rialzo nella giornata di oggi, il 🔗ilgiornaleditalia.it

Putin apre a una possibile tregua in Ucraina: “Chiamerò Trump”. Da Mosca nuovi attacchi a Mattarella - La Russia potrebbe scendere presto a un compromesso sulla tregua in Ucraina. Vladimir Putin oggi ha rotto il silenzio sulla proposta arrivata da Kiev e ha anticipato una telefonata con Donald Trump, di cui aveva già parlato il presidente americano al termine dei negoziati di Gedda due giorni fa. “Penso che dobbiamo negoziare con i nostri colleghi americani e partner, forse in una telefonata con il presidente Trump, ma sosteniamo l’idea di mettere fine a questo conflitto con mezzi pacifici”, ha spiegato il presidente russo in una conferenza stampa a Minsk. 🔗secoloditalia.it

Trump, 'speriamo Mosca e Kiev trovino accordo questa settimana' - Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth nel primo suo messaggio esplicito dalla tregua pasquale annunciata dal presidente russo Vladimir Putin e a meno di un'ora dalla sua ... 🔗msn.com

Video. Trump: concessione significativa di Mosca non prendersi tutto il Paese - Video. Trump ha affermato di credere che sia la Russia che l'Ucraina vogliano la pace, aggiungendo di avere un proprio calendario per la fine della guerra, ma avvertendo che l'atteggiamento di Washing ... 🔗it.euronews.com