Giovani fragili in un mondo senza ancore

senza giri di parole, è stato anche don Antonio Coluccia, che ha lanciato un monito preciso: Fiumicino non è un'oasi felice. Lo spaccio di droga avanza silenziosamente, insinuandosi nelle maglie della quotidianità, e i Giovanissimi sono il bersaglio più vulnerabile?. E se non è la droga, è l'acool.Ma il problema non si ferma qui. Oggi la dipendenza non è soltanto chimica: il telefonino, l'iperconnessione continua, l'ansia da like, stanno scavando un vuoto emotivo ancora più profondo. I ragazzi vivono in bilico tra il bisogno di appartenere e il timore di non essere visti, intrappolati in un circuito di gratificazioni immediate e fragilità crescenti.

