Perché i Papi cambiano nome? Una scelta simbolica fortissima

scelta del nome da parte del nuovo Papa ha un valore simbolico (e politico) enorme. Basti pensare a quando Jorge Bergoglio, appena eletto, scelse di diventare il primo Papa Francesco della storia rifacendosi alla figura di Francesco d’Assisi. Ebbene, non è sempre stato così. I primi Papi della storia cristiana, a partire da San Pietro, non cambiarono nome al momento della loro elezione. Pietro stesso, però, costituisce un precedente importante: fu Gesù a cambiare il suo nome da Simone a Pietro, simbolo della nuova missione affidatagli (“Su questa pietra edificherò la mia Chiesa”).Il primo vero cambio di nome documentato risale al VI secolo, quando il diacono Mercurio, eletto Papa nel 533, scelse di non mantenere il nome di una divinità pagana e assunse il nome di Giovanni II. Da allora, la pratica di adottare un nome nuovo si affermò progressivamente. Cultweb.it - Perché i Papi cambiano nome? Una scelta simbolica fortissima Leggi su Cultweb.it Ladelda parte del nuovo Papa ha un valore simbolico (e politico) enorme. Basti pensare a quando Jorge Bergoglio, appena eletto, scelse di diventare il primo Papa Francesco della storia rifacendosi alla figura di Francesco d’Assisi. Ebbene, non è sempre stato così. I primidella storia cristiana, a partire da San Pietro, non cambiaronoal momento della loro elezione. Pietro stesso, però, costituisce un precedente importante: fu Gesù a cambiare il suoda Simone a Pietro, simbolo della nuova missione affidatagli (“Su questa pietra edificherò la mia Chiesa”).Il primo vero cambio didocumentato risale al VI secolo, quando il diacono Mercurio, eletto Papa nel 533, scelse di non mantenere ildi una divinità pagana e assunse ildi Giovanni II. Da allora, la pratica di adottare unnuovo si affermò progressivamente.

