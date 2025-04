Morto l' imprenditore Angelo Pintossi | guidava un impero da 60 milioni di euro

Morto a 87 anni l'imprenditore Angelo Pintossi, per lungo tempo alla guida della Pel oggi a Sarezzo, acronimo di Pintossi Emilio Lumezzane, dal nome del fondatore dell'azienda, il padre Emilio. Pintossi era conosciuto e stimato in tutta la Valtrompia e oltre: i suoi prodotti sono venduti in. Bresciatoday.it - Morto l'imprenditore Angelo Pintossi: guidava un impero da 60 milioni di euro Leggi su Bresciatoday.it a 87 anni l', per lungo tempo alla guida della Pel oggi a Sarezzo, acronimo diEmilio Lumezzane, dal nome del fondatore dell'azienda, il padre Emilio.era conosciuto e stimato in tutta la Valtrompia e oltre: i suoi prodotti sono venduti in.

