New Flying Balls avanzano ai playoff del campionato B Interregionale

Cala definitivamente il sipario sulla seconda fase del campionato di B Interregionale e conquistano il treno dei playoff i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che espugnano Viterbo assicurandosi il passaggio del turno grazie ai punti di Baggi (17), Ranitovic (14) e Ranuzzi (11): ora la serie contro la Loreto Pesaro. Per i biancorossi un finale di stagione di grande carattere, dove il mese di aprile tutto in trasferta poteva creare più di un intralcio: eppure l'identità di squadra edificata negli ultimi mesi è stato il plus per accedere alla post-season. Umore totalmente differente in casa del Bologna 2016, che scivola nel big match casalingo contro San Bonifacio e vanifica così la salvezza senza passare dai playout: per i rossoblù si dovrà ricorrere al terzo e ultimo turno per mantenere la categoria.

