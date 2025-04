Prezzo petrolio in aumento Wti scambiato a 6340 dollari

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 63,40 dollari al barile con un avanzamento dello 0,60% mentre il Brent sempre con consegna a giugno è scambiato a 67,26 dollari al barile con un aumento dello 0,58%. Quotidiano.net - Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 63,40 dollari Leggi su Quotidiano.net delinquesta mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 63,40al barile con un avanzamento dello 0,60% mentre il Brent sempre con consegna a giugno èa 67,26al barile con undello 0,58%.

