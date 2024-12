Ilrestodelcarlino.it - L’analisi della Consulta D. Le richieste dell’area Sud: "Migliorare le ciclopedonali per garantire la sicurezza"

La zona a Sud di Reggio Emilia raggruppa otto quartiericittà: Baragalla, Belvedere, Buco del Signore, Buon Pastore, Crocetta, Strada Alta, Migliolungo, Pappagnocca, San Pellegrino, Rosta Nuova. E conta oltre 43mila abitanti, rappresentando un quartocittà. Abbiamo parlatoterritoriale D con i coordinatori Francesco Campari e Laura Sanna, che per la comunità hanno definito i tre pilastri del loro lavoro: la cura del verde e del patrimonio pubblico, il rafforzamento del welfare e dei servizi socio-sanitari, la creazione di una comunità educante unita e una mobilità sostenibile. Francesco e Laura, quale è l’obiettivo principaleD? "Le Consulte sono nate per supportare l’amministrazione nella co-programmazione, sono dunque una piattaforma di democrazia partecipativa in azione.