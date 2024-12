Gamberorosso.it - La bottega emiliana che da 60 anni produce i migliori tortellini di Roma

È il 1964 quando Angela e Dante Gamberoni, con il figlio Guido, aprono unadi pasta fresca, portando il proprio sapere e le proprie radici emiliane nel cuore popolare di, a ridosso della via Casilina, tra Torpignattara e il Pigneto. Si fa tutto a mano, come arte tradizionale delle sfogline insegna, e non si deroga sulla qualità delle materie prime. Il mantra resta immutato nel tempo, anzi, a dirla tutto, viene portato ancora più in alto con il passare degli.Grandi materie primeNell'arco di sessant'la famiglia Gamberoni si fa un nome in città, per acquistare i formati di pasta fresca e ripiena si viene in via Leonardo Bufalini da altri quartieri, ma il passaggio alla terza generazione imprime ancora una nuova svolta. All’alta qualità artigiana delle lavorazioni, si aggiunge un carnet di fornitori che annovera iproduttori del Lazio e non solo.