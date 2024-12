Incidente aereo in Corea del Sud l’ipotesi bird strike e la fiammata | lo schianto a terra nello scalo di Muan solo due sopravvissuti – Il video

Leggi su Open.online

Potrebbe esser stato l’impatto con uno stormo di uccelli a far schiantare il Boeing della Jeju Air precipitato alle 9:03 di domenica 29 dicembre nella contea sud-occidentale di, indel Sud. A riferirlo è il ministero dei Trasporti, secondo cui la torre di controllo dell’aeroporto aveva lanciato un’allerta per uno stormo di uccelli appena sei minuti prima dellodel velivolo, ossia alle 8:56. Due minuti più tardi, il pilota della Jeju Air ha dichiarato il may day e ha tentato un atggio di emergenza, autorizzato dalla torre di controllo. Il velivolo, però, ha superato la pista e si è schiantato contro un muro di recinzione. I dati del ministero dei Trasporti delladel Sud parlano di 179 morti accertati e 2. Mentre secondo la Korea Airports Corp, sarebbero dieci gli incidenti che si sono verificati all’aeroporto internazionale didal 2019 all’agosto del 2024 a causa degli stormi di uccelli.