Il ritorno della meteora arancione. Luis Silvio Danuello riabbraccia Pistoia

, 29 dicembre 2024 – Quarantaquattro anni dopo, una cosa non è cambiata: l’accoglienza affettuosa’sua’ gente. Allora per l’imberbe e spaurito calciatore ventenne, oggi per quell’uomo diventato nel tempo una vera e propria icona pop:. Avete capito bene: “c’è”, di nuovo in Italia, a, crocevia di una carriera e probabilmente di una vita. Nell’estate del 1980 la Pistoiese, neopromossa in serie A, decise di scommettere su di lui (che stava ben figurando a livello giovanile) nella speranza di pescare il jolly. Pochi mesi dopo, con appena sei gare giocate, peraltro fuori ruolo, senza lasciare alcun segno tangibile, quella carta assunse i contorni del due di picche.assurse subito a sinonimo di bidone e quel fallimento diventò leggenda.