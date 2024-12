Sport.quotidiano.net - Gli Australian Open si avvicinano. Bellucci scalda i motori. Prima tappa a Canberra

Parte da una delicata sfida a Martin Landaluce il 2025 di Mattia. Il 23enne bustocco, autore nella passata stagione di un salto di oltre 70 posizioni in classifica mondiale che lo hanno portato a ridosso della top-100 (ora è numero 103), occupa la poltrona di ottava testa di serie nel challenger 125 che si gioca sul cementoo didi avvicinamento agli, le cui qualificazioni (alle quali è iscritto) sono previste da lunedì 6 gennaio. Dall’altra parte della rete troverà il 18enne spagnolo rampante, che proprio sul finire della stagione ha toccato il best ranking al numero 151 del mondo, e di cui tutti parlano un gran bene dopo il ritiro di Rafael Nadal, come autorevole candidato ad affiancare Carlos Alcaraz per le future conquiste iberiche.