Quifinanza.it - Gazprom blocca fornitura di gas alla Moldavia, possibili gravi black out

A partire dal 1° gennaio 2025, larischia di trovarsi senza forniture di gas russo. La decisione didi interrompere il flusso verso il Paese arriva in un contesto geopolitico teso, segnato dalle crescenti tensioni tra la Russia e l’Europa. La fine dei contratti di transito attraverso l’Ucraina e l’acuirsi della guerra in corso, hanno reso sempre più complicato per Mosca l’iniziale volontà di mantenere l’approvvigionamento energetico a favore di Paesi come la. Questa decisione, che potrebbe innescare-out e una crisi energetica, arriva in un momento delicato per il Paese, impegnato nel suo avvicinamento all’Unione Europea.Stop gas: la decisione diIl 26 dicembre 2024,ha ufficialmente notificatocompagnia nazionale Moldovagaz che a partire dal 1° gennaio 2025, le forniture di gas naturale verso laverranno completamente sospese (come già accaduto per l’Austria).