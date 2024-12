Ilrestodelcarlino.it - "Con il velox non ci sono più stati incidenti"

Sui dispositivi di rilevamento della velocità, i cosiddetti autointervenuti in contesti diversi due sindaci dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In entrambi i casi il vulnus della questione è la recente sentenza del giudice di pace di Lugo che ha annullato il verbale, emesso dalla polizia locale, nei confronti di un’automobilista che stava procedendo ai 56 kmn/h, superando così il limite che a Barbiano, frazione di Cotignola, è di 50 km/h. Verbale annullato in quanto il dispositivo in questione risulta essere non omologato, così come previsto dal codice della strada. Una situazione che sta investendo tutto il Paese, con sentenze che si susseguono dopo che nel febbraio di quest’anno la Cassazione ha definito illegittima la circolare con la quale il ministero dei Trasporti rendeva equipollente l’omologazione all’approvazione.