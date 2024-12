Romadailynews.it - Cina: prima grande nave da crociera di produzione nazionale riceve 600.000 turisti

Shanghai, 29 dic – (AgenziaXinhua) – Ladacostruita in, Adora Magic City, ha completato 84 viaggi e accolto 600.000nel primo anno della sua attivita’ commerciale, secondo la Dogana di Shanghai. Laha intrapreso il suo viaggio inaugurale l’1 gennaio ed e’ diventata popolare tra i, rappresentando il 40% del mercato cinese delle crociere internazionali nel 2024. Oltre 3.000 passeggeri sono saliti a bordo dellaattraccata al Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal oggi, per un viaggio di Capodanno di sei giorni Lada, lunga 323,6 metri, ha una stazza lorda di 135.500 tonnellate e puo’ ospitare fino a 5.246 passeggeri in 2.125 cabine. Con la sua lunga catena industriale e un alto grado di internazionalizzazione, l’industria delle crociere e’ spesso chiamata “l’industria d’oro che galleggia”.