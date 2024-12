Agi.it - Capodanno, il Comune non vieta i botti ma chiede buon senso

AGI - Nessuna ordinanza anti-per la notte di, nessun divieto o limitazione ai fuochi pirotecnici e chi sparerà petardi non rischierà multe: è la "scelta realista" e in controtendenza fatta da undel Padovano, Ponte San Nicolò, che preferisce appellarsi aldella popolazione. "Lascio la mia gente libera di muoversi come meglio crede", ha spiegato il sindaco Gabriele De Boni, "nulla vieterà loro di lasciarsi andare a festeggiamenti assordanti. Spero tuttavia che tutto questo non avvenga". "È una riflessione che abbiamo fatto tutti insieme con i colleghi amministratori", ha spiegato il primo cittadino deldi 13 mila anime a sud-est di Padova, "di fatto diventa improponibile organizzare controlli la notte di". Il, attraverso il sito istituzionale e le pagine social, lancerà comunque una campagna anti-al fine di toccare le corde della collettività e spingere più persone possibili a rinunciarvi o a limitarne l'uso.