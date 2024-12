Calciomercato Inter da Bergamo nuova possibile occasione a parametro zero

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’si appresta a chiudere un 2024 straordinario che ha portato al club di Viale della Liberazione di forgiarsi del ventesimo titolo di Campione d’Italia e di cucire sul petto, oltre al gagliardetto tricolore, la tanto sospirata seconda stella, arrivata indel Derby della Madunina del 22 aprile. L’impresa dei ragazzi di Inzaghi ha confermato l’come una delle migliori squadre al momento in circolazione, il tutto resograzie a un diktat che ormai da anni è di casa nel quartier generale nerazzurro, una cultura della valorizzazione con una spesa minima: l’acquisto a. Spesa dalla concorrenzaBeppe Marotta, che da poco ha festeggiato il settimo mese da Presidente dell’, ha dichiarato recentemente di voler rimanere a lungo in nerazzurro e che in estate verranno prese nuove decisioni riguardo i piani sulla rosa da consegnare a Simone Inzaghi per la prossima stagione.