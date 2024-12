Zonawrestling.net - WWE: Rivelato il poster per Royal Rumble 2025

Leggi su Zonawrestling.net

La corsa verso laè iniziata durante l’ultimo episodio di SmackDown: durante lo show, infatti, è stato annunciato l’incontro tra Cody Rhodes e Kevin Owens, un Ladder Match valevole per l’Undisputed WWE Championship. Ovviamente, però, l’attesa cresce anche per il match che dà il nome al PLE, fondamentale per l’avvio della Road To WrestleMania.Dopo SmackDown, la WWE ha ufficialmente presentato ilpromozionale dellae i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi nel vedere il gran numero di stelle presenti sul manifesto. Nomi come Cody Rhodes, Roman Reigns, John Cena, CM Punk, Seth Rollins e Rhea Ripley; ovviamente, figurano anche atleti del calibro di Jimmy e Jey Uso, Liv Morgan, Gunther, Solo Sikoa, LA Knight e Drew McIntyre. Lo show si terrà presso il Lucas Oil Stadium di Indianapolis e promette di essere uno spettacolo indimenticabile.