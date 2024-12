Movieplayer.it - Vasco Rossi e I Magnifici 7: sul palco di San Siro per una serata esclusiva

Leggi su Movieplayer.it

Abbiamo intervistato Giorgio Verdelli, regista dello show in primasu Canale 5 che ci (ri)porta a vivere la magia dei concerti a Sandel Blasco. Sette concerti in un'unica prima, che ripercorre lo show artistico, musicale e umano della rock star di Zocca.- I7, scritto e diretto da Giorgio Verdelli, e condotto da Claudio Amendola, mette insieme i sette concerti all Stadio Sandi Milano tenuti nel giugno del 2024, portandoli per l'occasione su Canale 5. Quattrocento mila spettatori e un'emozione infinita, mescolata attraverso testimonianze esclusive e un'intervista allo stesso. In mezzo, nel pieno di una full immersione elettrizzante, la percezione dei fan nei confronti dell'artista. "Il punto di partenza è ildi", ci spiega .