Oasport.it - United Cup 2025, Leylah Fernandez prende per mano il Canada: Croazia battuta 2-1

A Perth, in Australia, si è aperto anche il Gruppo A dellaCupdi tennis: ilha battuto laper 2-1 al doppio decisivo, con la coppia formata da, vittoriosa anche in singolare e Felix Auger-Aliassime, sconfitto invece in precedenza da Borna Coric. Hanno riposato gli Stati Uniti.Nel singolare femminileregola la croata Donna Vekic con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e 27 minuti di gioco. Nel primo set è decisivo proprio il decimo game: la canadese si procura tre set point consecutivi sullo 0-40, ma la croata vince quattro punti ed ha l’occasione per il 5-5. Neppure la balcanica coglie l’opportunità e cosìal quarto set point chiude sul 6-4. Nella seconda frazione Vekic si salva dallo 0-40 nel sesto game, ma nell’ottavo cede laa quindici e la nordamericana a seguire conquista il successo per 6-3.