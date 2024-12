Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità domani 29 dicembre al Villaggio Olimpico chiusa viale della 22a Olimpiade dalle 6 alle 15 Per lo svolgimento di un mercato natalizio per l’evento sarà deviato il bus 53 proveniente da Piazza Mancini questa sera all’Olimpico alle ore 20:45 si gioca a Lazio Atalanta partita valida per la luce ottesima giornata di Serie A tradizionale piano viabilità per la partita con divieti di sosta a tempo ad ampio raggio in zona del Foro Italico vietato parcheggiare anche sul Lungotevere della Vittoria anche quest’anno sono in servizio la linea bus circolari gratuite le linee free 1 Free 2 e linea elettrica 100 il bus free uno parte da Termini la linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente il Largo Chigi con collegamento dire le fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 Invece parte e arriva a Porta Pinciana transitando anche saper lago Vigi queste linee sono operative tutti i giorni fino al 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti circa Oggi e domani 29 dicembre per lavori di realizzazione della fermata del pineto sarà modificata la stazione ferroviaria daTiburtina aOstiense possibili disagi sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3Cesano Viterbo nessun disagio per la linea bus da e per Fiumicino aeroporto In collaborazione con Luce Verde infomobilità