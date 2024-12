.com - Toti, addio alla politica: “Ho dato tutto, ora aprirò agenzia di comunicazione”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il futuro di Giovannisarà lontano d. L’ex presidente di Regione Liguria ha parlato dei suoi piani dopo l’inchiesta che lo ha coinvolto: “Dmi tengo con prudenza ai margini. Nel prossimo futuro sicuramente non tornerò in”, ha rivelato in un’intervista al Secolo XIX, “credo di averquello che potevo dare”.annuncia in futuro l’apertura di un’diche avrà sede a Milano “perché è il centro della. E a Genova perché è il centro degli affetti”. A breve l’ex presidente della Liguria, che di recente ha patteggiato con la procura una pena a due anni e tre mesi, dovrà svolgere 1620 ore di lavori socialmente utili presso la sede genovese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.