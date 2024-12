Game-experience.it - State of Decay 3, Jez Corden condivide nuove informazioni sul periodo di uscita

Leggi su Game-experience.it

of3, il prossimo capitolo dell’acclamata serie di Undead Labs, sta entrando nelle sue fasi finali di sviluppo, stando a quanto affermato da Jez, giornalista di Windows Central e insider decisamente noto ed apprezzato nel mondo Xbox.Secondo il leaker, Microsoft ha inizialmente valutato un lancio del gioco nel 2025, ma alla fine il colosso di Redmond potrebbe decidere di far slittare la data all’inizio del 2026. Nello specifico questa nuova indiscrezione è stata condivisa danel corso dell’ultimo episodio del podcast Xbox Two, occasione utile per il giornalista perre le ultime indiscrezioni provenienti da fonti interne alla compagnia, dove tra queste troviamo la soddisfazione di Disney per Indiana Jones e l’Antico Cerchio.ha quindi rivelato che Microsoft si trova di fronte a un calendario molto ricco per il 2025, con tanti titoli attesissimi intra i quali troviamo Avowed, Fable, DOOM: The Dark Ages, South of Midnight e The Outer Worlds 2.