Sorpresa di fine anno. Sottocorona: "Situazione anomala", le temperature

Tempo stabile e alta pressione. Cieli sereni in questadi 2024 nelle previsioni del tempo di Paolo, sabato 28 dicembre su La7. Il meteorologo spiega che al sud è attesa "qualche debolissima pioggia", e "sicuramente qualche nuvola ma certo non è maltempo". Domenica 29 dicembre "qualche nuvola in più" su vede a nord, verso le coste liguri, e tutt'al più piogge debolissime. Lunedì 30 dicembre ci sarà una prevalenza di cielo sereno da nord a sud. Un capitolo a parte del meteo meritano le. Sulle minime c'è stato un leggero rialzo nelle ultime 24 ore, che si accentuerà al nord e al centro. Alla base c'è un innalzamento dellenella parte centrale dell'Europa, una "un po'" spiega. Infatti nel cuore di questo fenomeno i valori saranche 7-8 gradi sopra la media.