(Adnkronos) – I servizi segreti americani e britannici starebbero preparando piani per effettuare una serie diterroristicimilitariin. A riferirlo è l’ufficio stampa del ForeignService (Svr) della Federazione Russa, riporta la Tass. “I servizi segreti britannici stanno sviluppando piani per organizzare una serie diterroristicile strutture militari russe in; il ruolo di esecutori è assegnato ai militanti del gruppo terroristico Isis, rilasciati dalle ‘nuove autorità’ dalle carceri di recente”, ha spiegato l’Svr. Sono intanto in corso negoziati fra laa e le nuove autorità al potere a Damasco sul mantenimento degli accordi per l’uso, da parte delle forze di, delle basi di Tartus e Kmeimim, anticipano fonti informate sulla trattative citate dall’agenzia russa Tass.