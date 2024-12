Ilrestodelcarlino.it - Sci, via libera alla stagione a Monte Piselli: apre il ‘campetto’, gli impianti a inizio anno

Ascoli, 28 dicembre 2024 – Come annunciato nei giorni scorsi dal Carlino, ieri mattina si è riunita l’assemblea dei soci del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli presieduto dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Un’assemblea resa necessaria dal clima di incertezza che si è respirato nei mesi scorsi sia per quanto riguarda la proroga della vita tecnica della seggiovia sia per convincere il gestore della Remigio Group a proseguire il suo incarico. Proprio il presidente ha poi diramato un comunicato in cui annuncia grandi novità per i prossimi giorni. “Un’assemblea di confronto e dialogo tra tutto il CdA del Cotuge si è svolta questa mattina presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo – è stato scritto in un comunicato stampa – Il presidente Marco Fioravanti si è impegnato a ottenere una deroga per l’utilizzo dell’impianto di risalita di, che sarà gestito dRemigio Group come da contratto sottoscritto.