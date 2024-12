Lanazione.it - Rai 5 alla scoperta di Prato e della Valle del Bisenzio

Firenze, 28 dicembre 2024 –dele di. Questi territori sono al centro del documentario di Gianfranco Anzini, acque, tessuti, teatri, in onda domenica 29 dicembre alle 22.00 su Rai 5. Sarà un’occasione per scoprire tanti aspettinostra regione che non conosciamo. Ad esempio, ilappare come un piccolo fiume che scende ada rilievi nemmeno troppo alti, eppure possiede una forza poderosa. L'ha espressa nei millenni scavando, lungo i fianchi delle montagne, i due versanti ripidi di unache oggi si mostra con un paesaggio del tutto singolare. In questo angolo di Toscana c'è un fondodove sembra che dal fiume abbiano preso vita frotte di costruzioni e dove generazioni di artigiani, operai, imprenditori hanno prodotto di tutto.