Putin spiazza tutti: a chi arrivano le scuse per l'incidente aereo in Kazakistan

Il presidente russo, Vladimir, in una telefonata con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev a proposito dell'dell'Azerbaijan Airlines caduto il 25 dicembre, si è scusato e ha detto che «l'passeggeri azero, che era rigorosamente in orario, ha ripetutamente tentato di atterrare all'aeroporto di Grozny» e «in quel momento, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz erano attaccati da droni ucraini e i sistemi di difesa aerea russi hanno respinto questi attacchi». Lo riferisce il Cremlino, che però non ha precisato se uno dei sistemi di difesa aerea russi abbia colpito l'. Il giorno di Natale l'stava volando dalla capitale dell'Azerbaigian, Baku, a Grozny, la capitale regionale della repubblica russa della Cecenia, poi ha virato verso ile si è schiantato durante un tentativo di atterraggio.