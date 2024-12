Ilrestodelcarlino.it - "Presi gol incredibili, ma Clementi resta lì"

Nel 2025 la Vigor andrà a caccia di successi e maggior equilibrio. Finora un girone di andata molto altalenante, di certo la squadra sta rispettando i piani, eppure qualcosa in più si può fare. "È inutile girarci intorno, il primo tempo della gara contro la Roma City è uno dei peggiori degli ultimi mesi - afferma il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Non spetta a me trovare e proporre soluzioni, ci sono i tecnici che se ne occuperanno e lo faranno in maniera brillante. Ci aspettano partite molto impegnative, a partire dalla sfida contro il Castelfidardo. Al di là delle novità di mercato che hanno interessato e stanno interessando molti club, noi dobbiamo concentrarci sugli aspetti da correggere, evitando altri grossolani errori in futuro. In 8 partite abbiamo subito gol nei primi minuti di gioco, è un dato che non può certo inorgoglire".