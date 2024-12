Inter-news.it - Precedenti Cagliari-Inter: filotto più che positivo! Un risultato raro

L’sfiderà ilnel prossimo match fuori le mura di San Siro. Sarà l’ultimo match prima di brindare il nuovo anno. Ripercorriamo lo storico tra le due squadre degli ultimi anni.Iè un match che si è disputato parecchie volte in Serie A. Se da un lato l’non è mai andata in serie B, dall’altro lato negli ultimi 20 anni, ilè retrocesso solo due volte. Questa longevità nel massimo campionato ha permesso alle due squadre di affrontarsi per ben 86 volte. I nerazzurri sono avanti con 43 vittorie contro le 14 dei sardi. A condire il tutto ci sono ben 29 pareggi. Complessivamente sono stati segnati 149 gol da parte dei nerazzurri e 85 gol da parte dei rossoblu. Negli ultimi 10 incontri tra Serie A e Coppa Italia ilha vinto 1 sola volta.