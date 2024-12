Lanazione.it - Operazione mare pulito. Gaia, entra nel vivo: il Piano strategico a tutela della balneazione

Massa Carrara, 28 dicembre 2024 –nella fase di stesura delcosta apuo-versiliese promosso dal gestore idrico. Dopo l’evento di presentazione dell’iniziativa, avvenuto un anno fa in occasione di un convegno dedicato che si è tenuto a Massa, hanno preso il via i primi scambi e confronti con gli enti coinvolti nelle macro azioni previste. Ilè stato voluto da, che è l’ente capofila del progetto, con l’obiettivo di trovare soluzioni definitive per ladelle acque dinel territorio costiero compreso tra Carrara e Viareggio, attraverso una gestione armonizzata dei sistemi di deflusso idraulico, compresi fognature bianche e fossi, nonché interventi specifici in aree particolarmente vulnerabili. Nelle prossime settimane saranno siglate convenzioni specifiche di collaborazione per la realizzazione deldi studi, con l’obiettivo di avviare le attività di campo a partire dai primi mesi del 2025.