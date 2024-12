Ilrestodelcarlino.it - "Non bocciamo a prescindere. Ma vediamo scenari disastrosi"

Sul finire del 2024, la minoranza traccia un bilancio dei primi sei mesi di opposizione in Consiglio comunale, definendo le proprie priorità per il 2025, e dell’inizio del terzo mandato dell’amministrazione Gambini, bocciandone l’operato su tutta la linea. "Non è una bocciatura a, ma deriva dalle azioni della maggioranza – dice Federico Scaramucci, capogruppo Pd –. Abbiamo visto modalità non corrette di operare, senza programmazione, e questo è uno dei loro problemi maggiori. Poi ci sono: calano presenze turistiche, valore delle case in affitto e attività, a fronte di un aumento delle indennità di sindaco e assessori, che, sì, è previsto da una legge nazionale, ma lo status del consigliere e del presidente del Consiglio, per esempio, non è cambiato. Non basta il titolo di capoluogo, servono testa e risorse.