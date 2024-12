Lapresse.it - Morto a 83 anni l’imprenditore Cesare Ragazzi

Leggi su Lapresse.it

E’ieri pomeriggio a 83per un malore nella propria abitazione di Bolognae volto tv. Chitarrista e seconda voce nella band ‘I Vagabondi’, negli’80 diventò famoso per l’invenzione del metodo per risolvere la calvizie, ovvero una protesi applicata sul cuoio capelluto con un nastro che egli stesso definiva un ‘parrucchino di capelli naturali’. Grazie agli spot tv arrivò ad aprire in Italia 80 centri, vantando tra i suoi clienti anche Lucio Dalla.