Mattia Casse amareggiato: "Attaccato troppo presto sulla Carcentina, ho subito scosso la testa"

ha conquistato un bel quarto posto nella discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino andata in scenamitica pista Stelvio. L’azzurro, che settimana scorsa aveva vinto il superG della Val Gardena, ha regalato grandi emozioni nella prima parte di gara, ma ha poi purcommesso un errore importante, dove ha perso parecchio tempo. Una sbavatura importante che ha impedito al nostro portacolori di ambire non soltanto a un piazzamento sul podio ma anche alla vittoria in quella che è una delle discese più prestigiose e difficili del massimo circuito internazionale.ha accusato un ritardo di 79 centesimi dallo svizzero Alexis Monney, che ha vinto scendendo con il pettorale numero 19. Il terzo posto era distante soltanto sette centesimi, ovvero quelli che hanno separato il piemontese dal canadese Cameron Alexander, capace di concludere alle spalle dell’altro elvetico Franjo Von Allmen.