Ilnapolista.it - Luzzi: «Ebbi un diverbio con Maradona. Lo salutai “paisà”. Mi disse “come ti permetti?” Poi capì. Siamo stati amici»

Ezio, 91 anni, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” intervistato da Repubblica.: «Le cronache sportive di oggi sono imbottite di informazioni inutili»Vero cheè nato in uno stadio?«Sì, a Santa Fè, in Argentina. Mio padre era il custode e avevamo diritto all’appartamento all’interno dell’impianto».Perché l’Argentina?«Mio padre Cesare, originario di Terracina, e mia madre Elettra, romagnola, avevano lasciato l’Italia per cercare fortuna in Sudamerica».Quelli che hanno più di quarant’anni ricordano il suo “Scusa Ameri, sono” alla radio, dai campi della B.«Ho dato dignità alla provincia. Ovunque andassi venivo accoltoun re, perché se arrivavavoleva dire che quella era la partita più importante della giornata».Leggi anche: “Scusa sono Ameri”: così, con un intervento non previsto, nacque “Tutto il calcio minuto per minuto”Del nucleo fondatore lei l’ultimo ancora in vita.