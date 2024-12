Ilgiorno.it - Lui è a teatro, i ladri gli svuotano la casa

Lui è aa preparare lo spettacolo di Capodanno, iglila. Disavventura di Santo Stefano per Gennaro D’Avanzo, direttore artistico delVilloresi di Monza. Al suo rientro, in serata, ha fatto l’amara scoperta: ihanno distrutto e messo a soqquadro ogni cosa. Hanno portato via orologi, gioielli e persino i cappotti. "Si vede che qualcuno pensava di trovare i soldi – commenta D’Avanzo –, ma innon ne tengo: è venuta la polizia, ha fatto i rilievi, a cui è seguita la denuncia. Siamo rimasti scioccati. Si vede che quel po’ di notorietà che abbiamo per la gestione delVilloresi basta perché qualcuno ti prenda di mira. Evidentemente ci hanno tenuto d’occhio e sono andati a colpo sicuro, sapendo che innon avrebbero trovato nessuno". D’Avanzo è direttore artistico del Villoresi da 8 anni.