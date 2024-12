Digital-news.it - Leggende del Tennis: la Serie BBC su Sky Documentaries e NOW in Streaming

Leggi su Digital-news.it

delè laBBC che spiega quando ilè diventato uno sport popolare, capace di catturare il pubblico dal vivo e in tv e che ha fatto di alcuni campioni dei veri miti: in tre episodi laripercorre l'epoca d'oro delnegli anni '70 e '80 nella cornice del torneo di Wimbledon, raccogliendo un archivio memorabile di alcuni dei momenti più spettacolari dele il contributo dei più grandi giocatori che abbiano mai calcato in quegli anni il campo centrale: John McEnroe, Billie Jean King, Arthur Ashe, Bjorn Borg, Chris Evert e Martina Navratilova. Da sabato 28 dicembre alle 21.15 su Skye in simulcast su Sky Sport, insolo su NOW e disponibile anche on demand, ciascun episodio mette in evidenza come non solo questi campioni hanno dato vita ad alcune delle migliori partite della storia dello sport, ma come abbiano portato cambiamenti significativi ben oltre i campi da