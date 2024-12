Iltempo.it - La mostra sul Futurismo conquista anche i critici: “Vale tre visite, opere bellissime”

Gli esperti e i numeri dei visitatori continuano a smontare le critiche degli scorsi mesi arrivate da sinistra per “Il Tempo del”,alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a cura di Gabriele Simongini. L'ultimo in ordine di tempo a promuoverla è Luigi Prestinenza Puglisi, presidente dell' Associazione Italiana di Architettura e Critica: “Lasulalla Gnam di Romaun viaggio, anzi due. Le si potrebbero muovere tante piccole e meno piccole obiezioni, ma chi se ne frega. Ha quadri bellissimi, decine didi Boccioni e di Balla madi tanti altri. Unacompleta di cui finalmente non dobbiamo vergognarci, come spesso accade con tante micragnose mostre italiche. Il suo allestimento ha richiesto la disponibilità di quasi tutta la Galleria.