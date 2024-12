Anteprima24.it - Il PD traccia il bilancio del 2024, Cacciano: “Partito in crescita, lavoriamo per il centrosinistra unito”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto quest’oggi, presso la sede provinciale delDemocratico, la consueta conferenza stampa di ‘fine anno’ perre ilsu quello che è stato il. Un’analisi a 360 gradi, quella posta in essere dal segretario provinciale Giovanniche ha sottolineato ladelnel Sannio in occasione degli ultimi appuntamenti elettorali:“Come d’abitudine a fine anno si tratta il consuntivo di ciò che si è fatto e non si è fatto, delineando la prospettiva delper il prossimo anno. – così– Nel Sannio ilDemocratico possiamo definirlo un‘in salute’ che ha visto nelle Elezioni Europee scorse, dove si è registrata una forte astensione, addirittura un incremento rispetto alle Regionali del 2020 e di oltre il 3% rispetto alle Politiche del 2022?.