Il cammino dell’andata Ancora nessuna vittoria contro le tre inseguitrici

La classifica è lo specchio del dominio del Sassuolo in questa prima parte del campionato, tuttavia c’è un aspetto che fa specie: se si dà un’occhiata alla graduatoria attuale, si può notare che i neroverdi nel girone di andata non hanno battutodelle prime tre squadre che provano a tenerne il passo, e che le due sconfitte giunte sinora sono arrivate propriola seconda e la quarta in classifica. In ordine cronologico: 1-4 con la Cremonese, 2-2 con lo Spezia, 1-3 con il Pisa, questi sono stati infatti i risultatilepiù immediate. Concentrandosi solo sulle sconfitte, tra quella del 31 agosto con la Cremonese e l’ultima di Pisa le affinità sono poche e le divergenze tantissime. Proprio queste ultime sono le più evidenti: con i grigiorossi il Sassuolo fu surclassato dalla squadra di Stroppa, mentre in Toscana i neroverdi hanno pagato a carissimo prezzo alcuni errori difensivi, ma non sono spariti dalla partita.