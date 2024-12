Isaechia.it - Grande Fratello, Iago Garcia svela chi è il concorrente che meno gli piace, quelli per cui tifa e con quale donna della Casa andrebbe a cena

è stato uno degli eliminati più rimpianti di questa edizione di.La sua esperienza ha avuto – inaspettatamente – durata breve, ma è riuscita comunque a lasciare il segno nei telespettatori, che hanno sempre ammirato in lui il suo aplomb e la sua naturale schiettezza.si era infatti espresso duramente specialmente contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, definendoli attori e totalmente non spontanei nella loro relazione di coppia ancora agli albori.Nella puntata di ieri di GF Daily, andata in onda su La5 e condotto da Rebecca Staffelli, l’attore spagnolo ha avuto modo di rispondere a parecchie domande sul cast e sul suo percorso.La sua antipatia nei confronti del modello milanese non è cambiata:Ilche miè Lorenzo. Lui continua a comportarsi in un modo che non mi