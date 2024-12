.com - Giubileo, il prefetto di Roma: “Sicurezza e serenità, attenzione altissima”

“Coniugare, l’“: lo ha detto in tema, ildiLamberto Giannini intervistato dall’Adnkronos. Esono i due punti cardini del.“Sia per la cerimonia solenne del 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa sia per la giornata di Natale, che ha visto un afflusso di oltre trentacinquemila persone nella zona di San Pietro, il sistema – ha detto Giannini – ha funzionato., le parole di Lamberto Giannini“Dal sopralluogo fatto con il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza all’apertura dei servizi abbiamo visto come tutto si sta svolgendo in modo molto ordinato. Tutto dà una grande idea diche viaggiano insieme. C’è un sistema non immediatamente visibile, con un’attività di prevenzione, di controlli nelle strutture ricettive, all’attività informativa a quello di controllo alle persone, alle attività svolte attraverso le varie specialità, dalle unità cinofile ai tiratori scelti”.