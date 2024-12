Genoa-Balotelli | è già finita? In arrivo un’offerta dal Messico

Leggi su Ilnerazzurro.it

. La storia d’amore traed ilpotrebbe essere giàdopo una manciata di mesi. Supermario, nonostante i buoni propositi, non è riuscito a lasciare il segno in rossoblu complice una forma precaria ed un rapporto con Patrick Vieira che risente ancora delle scorie del periodo a Nizza. Per questo a breve potrebbero esserci importanti sviluppi.: è già?Dal suoa Genova,ha collezionato la miseria di 6 presenze dalla panchina (per un totale di appena 62?) senza mettere a segno nessun goal e servire nessun assist. Il numero 45, nelle gerarchie di Vieira, è dietro a Pinamonti, Vitinha ed Ekuban. Per questo, nei prossimi giorni, potrebbe prender corpo una possibilità inimmaginabile fino a poco tempo fa, ovvero un ennesimo cambio di casacca per il classe ’90.