Ezra Pound stregato da Enrico Pea. Il carteggio fra i due scrittori

"Egregio collega, se non avete combinato di meglio, vi chiedo il permesso di tradurre Moscardino in lingua inglese. Sono quasi convinto dell’impossibilità di trovare un editore in Inghilterra e negli S.U.A. Ma il libro mi interessa e sono disposto a fare il tentativo": è il 9 giugno del 1941 quando il poeta americano, da quasi venti anni stabilitosi in Italia, scrive al collegaPea. E’ rimasto folgorato dalla lettura del Moscardino concepito dallo scrittore nato a Seravezza, ma vissuto per lunghi anni a Lucca, e a cui è dedicata l’emozionante e ben curata mostra a Palazzo Ducale dal titolo "Pea, scrittore d’eccezione" realizzata dall’associazione Amici diPea, a cura di Giovanna Bellora e Marcello Ciccuto. La mostra, con il percorso espositivo realizzato da Lucia Maffei, ricostruisce il percorso biografico dell’artista attraverso oltre 200 pezzi tra quadri, libri originali, fotografie e documenti, Non mancano gli approfondimenti con altri grandi personaggi dell’epoca: da Ungaretti a Puccini, da Viani appunto a