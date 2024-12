.com - Eur Museo della Civiltà, tra le colonne si parcheggiano gli scooter

Adesso tra ledelall’Eur a Roma è possibile trovare anche degliin parcheggio. Una scena che gli abitanti del quartiere ma anche i turisti si trovano sempre più spesso davanti agli occhi. Varie sono infatti le immagini che stanno facendo il giro del web in tal senso.Alcuni non hanno esitato a definire questa come l’ennesima dimostrazione di un degrado che a rischio di soffocare il famoso complesso dell’Eur: il, una delle eccellenze del quartiere e più generale di Roma, si trova così al centro dell’attenzione.delle, ecco dovegliOltre ai diversi casi di persone senza fissa dimora che cercano riparo in zona, e aldilà dei casi di rifiuti abbandonati in strada, adesso presso il noto complesso delsi regista un altro caso complicato relativo a parcheggi ditra le