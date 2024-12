È morto il giorno di Natale Lutto a Tu sì que vales la brutta notizia è arrivata poco fa

Leggi su Caffeinamagazine.it

a Canale 5. Una tristeha colpito Tu si que. Èper un malore l’artista che tanto ha fatto divertire il pubblico. La tragedia è avvenuta proprio neldi, ma la conferma èoggi. Oltre ad essere stato il protagonista di una delle trasmissioni più popolari di Mediaset, per lui si parlava anche della possibile partecipazione a Uomini e Donne.nel mondo della televisione e dello spettacolo. Tra le tante persone che lo ricordano oggi c’è anche il titolare di un’attività di cui era assiduo cliente: “Entrava in negozio anche solo per scambiare due chiacchiere. Mi raccontava della sua vita, dei quasi 40 anni di lavoro nella ristorazione e poi delle sue passioni, come appunto quella della danza. Era un carissimo cliente. Mancherà a tutti”.Leggi anche: Cristian e Luca, come sono morti gli alpinisti dispersi sul Gran Sasso.