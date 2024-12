Lanazione.it - Dieci vittorie e primato

Nata per vincere. La Pallavolo Delfino Pescia 2024/2025, dopo tredici giornate d’andata co-capolista con la Bi.emme Service Volley Livorno del girone B del campionato femminile di Serie C, è stata allestita la scorsa primavera-estate, con sapienza, dalla direttrice sportiva Valentina Maltagliati a lottare per il vertice. Sinora ci sta riuscendo: 10e 2 sconfitte, 33 set vinti e 13 persi. La prima squadra pesciatina, allenata dal tandem Simone Fiori (primo allenatore) e Matteo Lupetti (secondo allenatore), e che si avvale del preparatore atletico Nicola Carnicelli e del dirigente accompagnatore Pietro Fichera, ha sin qui messo in mostra un buon gioco, ma soprattutto una notevole forza caratteriale tanto da far dire alla sua creatrice Maltagliati "per quanto riguarda questi primi mesi, non possiamo che essere molto soddisfatti.