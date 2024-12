Chirurgia robotica al Meyer | sistema di nuova generazione per piccoli pazienti

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –aldiper.Unrobotico diche permetterà di effettuare interventi complessi limitando al massimo i disagi per i. Si chiama Da Vinci Xi il robot arrivato ale inaugurato alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del direttore dell’AouPaolo Morello.Giani. “E’ un dispositivo in grado di effettuare interventi chirurgici di altissimo profilo e delicatezza che arriva come buon auspicio per l’anno che verrà. Ilsi presenta nella sua veste di istituto di ricerca e come uno dei principali ospedali pediatrici italiani, assieme al Bambino Gesù di Roma e al Gaslini di Genova ed il livello dell’assistenza che riesce a garantire è testimoniato dalle presenze internazionali rappresentate dai bimbi di Gaza e dai medici ucraini, con i quali abbiamo siglato un protocollo d’intesa e condivisione dei sistemi di apprendimento.