Lettera43.it - Caso Lagioia-Valditara, il linguista Arcangeli: «Mai stato consulente del ministro»

Se la querelle tra Giuseppee Nicolasembra conclusa dopo il ritiro della denuncia delnei confronti dello scrittore, nella diatriba è subentrato ilMassimo, citato, a suo dire erroneamente, negli atti della causa come presuntodel titolare del Mim.: «Il mio pensiero sul tweet diespresso a titolo personale sui social»ha respinto questa qualifica in un’intervista a Repubblica, affermando che il suo commento sulla correttezza linguistica del post di, il casus belli dal quale tutto è partito, eraespresso a titolo personale sui social: «Non si tratta di una consulenza, come scritto negli atti. Chiedo una rettifica pubblica o procederò per vie legali contro il». Ilha sottolineato che eventuali errori nel post si limitavano a dettagli di punteggiatura, definiti come «sciatteria», mentre ha criticato la gestione complessiva della vicenda, ritenendola di una «gravità inaudita».