Carrarese Un punto pesante contro la Samp Calabro | Impossibile non essere contenti

Antonionon butta via nulla della serata di Genova. "A me è piaciuto tutto. Come si fa a venire a Marassiladoria e portar via punti, andando vicino anche a un risultato prestigioso, e non? In 1111 non so come sarebbe finita. Per questa partita devo fare tanti ringraziamenti. In primis alla società che mi ha messo a disposizione un gruppo del genere con certi valori morali. In secondo luogo ai giocatori che hanno offerto questa prestazione. Faccio un nome, quello di Oliana, che ha simboleggiato il carattere di questa squadra perché ha giocato con un taglio in testa incredibile. Non è neppure uscito. Ha avuto dei giramenti di testa a fine partita ma è rimasto in campo ed è stato bravissimo. Altri complimenti vanno fatti allo staff medico perché mi ha rimesso in piedi Imperiale e non so neanche io come e mi ha ridato a disposizione Coppolaro.